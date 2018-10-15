Полиция задержала жителя Якутии, ранившего односельчанина из ружья

ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Полицейскими задержан житель эвенкийского национального наслега в южной Якутии, ранивший односельчанина в автомашине, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В понедельник в дежурную часть отдела МВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение из больницы о срочной госпитализации 17-летнего парня, доставленного из эвенкийского села Иенгра с огнестрельным ранением в поясничной области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель", — информирует пресс-служба.

Подозреваемый рассказал, что на стоянке он сделал замечание потерпевшему насчет неоднократных краж бензина и колес автомашин. На этой почве возник конфликт, в ходе которого молодые люди решили поехать разобраться в другое место. Однако численный перевес оппонентов был не в пользу подозреваемого, поэтому он решил заехать домой за ружьями. Выйдя из дома, он произвел два выстрела в колесо и левое крыло подъехавшей автомашины. Выстрел пробил крыло насквозь и попал в поясницу потерпевшему.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.