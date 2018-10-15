Жителя Ставрополья будут судить за фото с нацистским приветствием в соцсети

ПЯТИГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего жителя региона, разместившего в соцсети фотографию, на которой он на фоне памятника воинской славы изображает нацистское приветствие, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, вечером 10 ноября 2017 года обвиняемый, находясь возле памятника "Воинам, погибшим в Великую Отечественную войну" в поселке Рыздвяном Изобильненского района, с целью публичного осквернения символов воинской славы России сфотографировался на мобильный телефон на фоне вышеуказанного мемориала с поднятой вверх рукой в виде жеста, схожего с нацистским приветствием. После этого обвиняемый разместил фотографию в одной из социальных сетей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье "осквернение символов воинской славы России" возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю, сообщает СУСК. "В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в следственном управлении.