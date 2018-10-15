Жителя Ставрополья будут судить за фото с нацистским приветствием в соцсети

ПЯТИГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего жителя региона, разместившего в соцсети фотографию, на которой он на фоне памятника воинской славы изображает нацистское приветствие, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Уголовное дело по статье "осквернение символов воинской славы России" возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю, сообщает СУСК. "В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в следственном управлении.