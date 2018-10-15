В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавшего при обвале рудника

ПЕРМЬ, 15 окт — РИА Новости. Найденный при обвале рудника в Пермском крае человек госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Горнозаводск, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник в 13.08 (мст) поступило сообщение об обрушении горных пород в шахте по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд, расположенной в поселке Сараны Горнозаводского района. На место выехали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представитель ЦРЦ МЧС РФ рассказал РИА Новости о том, что в момент ЧП на разных участках рудника находились 62 человека, из-под завалов извлекли одного пострадавшего.

"Пострадавший в создании, госпитализирован в Горнозаводск, состояние тяжелое", — сказали в минздраве.

По данным ведомства, врачи зафиксировали у пострадавшего ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.