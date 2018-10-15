В Петербурге ребенок отравился парами ртути

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Десятилетний мальчик отравился парами ртути в Санкт-Петербурге, по этому факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Четырнадцатого октября в полицию из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что обратился десятилетний мальчик с острым отравлением парами ртути и острым ринитом. Установлено, в конце сентября этого года во двор школы на улице Дыбенко одноклассник принес ртуть", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.