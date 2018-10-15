В Казани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в офисном центре

КАЗАНЬ, 15 окт — РИА Новости. Угрозы жизни казанского предпринимателя Михаила Скоблионка и его помощницы после произошедшего в офисе взрыва нет, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.

По информации МВД по Татарстану, около 9.00 мск в понедельник поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. Следственное управление СК РФ по Татарстану уточнило, что сработало неустановленное устройство, ожоги и травмы глаз получили предприниматель Скоблионок, а также его помощница. Они были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц". Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего.

"Жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние средней тяжести. На данный момент проводится оперативное вмешательство", — сказала Хасанова.

Скоблионок – известный предприниматель, основатель, генеральный директор ЗАО "ТАКПО" (Татарское акционерное производственное объединение, занимается строительством, гостиничным бизнесом, транспортными услугами, ресторанным бизнесом). Также известен как общественный деятель – возглавляет Еврейскую национально-культурную автономию Татарстана.