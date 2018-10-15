СК опубликовал видео с места взрыва в офисном центре в Казани

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ разместил видео осмотра места взрыва в офисном центре в Казани, в результате которого пострадали местный предприниматель и его помощница.

По информации МВД по Татарстану, около 9.00 мск в понедельник поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. Следственное управление уточняет, что сработало неустановленное устройство, ожоги и травмы глаз получили казанский предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница. Они госпитализированы в офтальмологическую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц.

🎥 Осмотр с использованием современного криминалистического оборудования офиса, в котором было совершено покушение на казанского предпринимателя и его помощницу pic.twitter.com/vE3ByvoCV7 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 октября 2018 г.

В видеоролике, опубликованном в аакаунте СК РФ в Twitter, показано место взрыва. Кроме этого, на кадрах видно, как специалисты осматривают место происшествия с использованием криминалистического оборудования.