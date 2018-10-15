Глава комитета администрации Ставрополя погиб в результате ДТП

ПЯТИГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Начальник комитета экономического развития администрации Ставрополя Александр Орешков погиб в результате ДТП, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Подробностей ДТП мы не знаем. Тело увезли в Подмосковье, у него там живут родители, вероятно, похороны состоятся там", — сказал собеседник агентства.

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла в субботу в Красногвардейском районе, в результате были госпитализированы мужчина и подросток.

"По предварительной версии, опрокидывание автомобиля Volvo произошло по причине технической неисправности, якобы взорвалось заднее колесо. Все это будет устанавливать следствие. В результате мужчина 1984 года рождения, который был за рулем, получил тяжелые травмы, в частности, открытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в больницу. Также пострадал мальчик, травмы незначительные, но все же он был госпитализирован", — сказал РИА Новости представитель УГИБДД.

По его словам, в воскресенье мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.