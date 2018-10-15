Под Красноярском персонал детсада "воспитывал" детей иголками

Детский сад в городе Канск Красноярского края, воспитатели которого обвиняются в истязаниях малолетних детей

Детский сад в городе Канск Красноярского края, воспитатели которого обвиняются в истязаниях малолетних детей

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Двоих воспитателей детского сада в Канске Красноярского края обвиняют в истязаниях малолетних детей, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Следователи установили, что с 2016 года по апрель 2017-го детей четырех-пяти лет кололи кнопками и булавками в язык, ягодицы, ноги, руки и другие части тела, добиваясь послушания и хорошего поведения. Об этом стало известно, когда дети рассказали родителям о том, что у их воспитателей есть "помощницы".

Обвиняемые вину не признали.

В детском саду прошла проверка.