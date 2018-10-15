Бывшего мэра Махачкалы приговорили к четырем годам колонии

МАХАЧКАЛА, 15 окт — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы приговорил экс-мэра города Мусу Мусаева к четырем годам колонии, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима и запретил занимать должности государственной муниципальной службы сроком на три года", — сказал собеседник агентства.

Мусаев — один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона.

Градоначальника арестовали в январе, по версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей.