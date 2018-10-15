В Пермском крае при обрушении на руднике пострадал один человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Обрушение произошло на шахте по добыче руды в Пермском крае, из-под завалов извлекли одного пострадавшего, сообщил РИА Новости представитель ЦРЦ МЧС РФ.

ЧП произошло в понедельник на шахте в поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края.

"Обрушение произошло на шахте по добыче руды, один человек извлечен из-под завалов, он жив", — сказал собеседник агентства.

Всего, по данным МЧС, на разных участках шахты находились 62 человека.

Сообщение об обрушении горных пород в шахте поступило в 13.08 мск. На место выехали спасатели, говорится на сайте регионального МЧС.