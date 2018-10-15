СК завел дело после сообщений о пытках заключенного в СИЗО в Ногинске

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после сообщений СМИ о пытках заключенного сокамерниками в СИЗО в Ногинском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.

Ранее сообщалось, что следователи и прокуратура начали проверки по информации СМИ, что заключенные пытали своего сокамерника в СИЗО в Ногинском районе Подмосковья.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Насильственные действия сексуального характера совершенные группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2017 году неизвестные совершили насильственные действия сексуального характера над 37-летним заключенным в камере СИЗО.

Следователи осмотрели камеру и получили объяснения от руководства следственного изолятора, потерпевшего и его сокамерника. Также были изъяты сведения об обращении за медпомощью.