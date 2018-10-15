На юге Москвы теплоход сел на мель

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Прогулочный теплоход "Апельсин", на борту которого находились 35 человек, в воскресенье сел на мель вблизи Николо-Перервинского монастыря на юге Москвы, люди не пострадали, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В акватории Москвы-реки в районе Николо-Перервинского монастыря в 14.03 произошла посадка на мель прогулочного теплохода "Апельсин". На борту судна находились 30 пассажиров и пять членов экипажа", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что через 15 минут после происшествия теплоход удалось снять с мели и он продолжил движение по маршруту. К ликвидации последствий ЧП привлекались 42 человека и 14 единиц техники.