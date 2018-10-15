В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении машины скорой помощи с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома №1 на улице Велозаводская произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки. Пострадали два человека, в том числе фельдшер скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.