Фигурант дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обжаловал арест

КЕМЕРОВО, 15 окт — РИА Новости. Руководитель компании "Системный интегратор", которая отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко обжаловал продление ареста до 25 декабря, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Кемеровского областного суда.

"Поступила апелляционная жалоба обвиняемого Полозиненко и его защиты на постановление областного суда, которым по ходатайству следствия ему был продлен срок содержания под стражей (до 25 декабря)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, судейская коллегия планирует рассмотреть материалы в среду, 17 октября.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей ГУМЧС по Кузбассу, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы. Большинство из них по решению судов пробудут под стражей до 25 декабря, обжаловать продление ареста никому из фигурантов пока не удавалось.