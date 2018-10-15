В Ростовской области трое мужчин утонули в Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт — РИА Новости. Трое мужчин, которые, по предварительной версии правоохранителей, пьяные перевернулись на лодке в Дону, утонули, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, утром 14 октября 2018 года на реке Дон в городе Азове Ростовской области утонули трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. "Мужчины, злоупотребив спиртными напитками, сели в весельную лодку, которая во время хода перевернулась и утонула. Тела мужчин были обнаружены около причальной стены коммерческой организации", — говорится в сообщении.

В настоящее время следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.