СК начал проверку после ДТП в Тверской области, где пострадали 11 человек

ДТП на федеральной трассе М-9 (Балтия) в Тверской области с участием 8 машин и автобуса. 15 октября 2018

ДТП на федеральной трассе М-9 (Балтия) в Тверской области с участием 8 машин и автобуса. 15 октября 2018

ВОРОНЕЖ, 15 окт — РИА Новости. СК выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области, в результате которых пострадали 11 человек, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-9 "Балтия" столкнулись восемь автомашин — шесть легковых, автобус и грузовик. По данным регионального УМВД, на 157-м километре трассы произошли два ДТП с участием восьми транспортных средств с разницей примерно в пять минут. По данным полиции, пострадали 11 человек, из них четверо детей. Четыре человека были госпитализированы с переломами и сотрясениями.

"Проводится доследственная проверка по факту ДТП, произошедшем на автодороге "Балтия М9", в районе деревни Дуброво Западнодвинского района с участием рейсового автобуса", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 0.30 мск понедельника на правой полосе движения по направлению в Москву столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате образовался затор, который начал объезжать лесовоз. В этот момент автомобили встречного направления и рейсовый автобус стояли в ожидании, пока тот проедет.

"В этот момент грузовой автомобиль, который двигался по направлению Великие Луки – Москва, не успел затормозить перед автомобилями, пропускающими лесовоз, и совершил столкновение с рейсовым автобусом, удар пришелся в заднюю правую часть автобуса. По инерции рейсовый автобус совершил столкновение с легковыми автомобилями ВАЗ и Mazda, сместив их с дороги, и врезался в прицеп лесовоза, который не успел завершить маневр и вернуться на свою полосу движения", — сообщает следствие.

По его данным, у пострадавших в аварии детей диагностированы ушибы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Назначены судебные экспертизы, которые установят степень тяжести вреда здоровью пострадавших.