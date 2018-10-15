Спасатели возобновили поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Румынии

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Спасатели утром в понедельник возобновили поиски пропавшего на Эльбрусе в субботу альпиниста из Румынии, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Утром в субботу поступила информация, что 11 октября альпинист из Румынии вышел в сторону западной вершины Эльбруса и не вернулся. К поисковым работам был привлечен коммерческий вертолет и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена в субботу не принесли результата и были приостановлены.

"Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе возобновлены. Обследование планируется проводить с высоты 4000 метров до вершины Эльбруса (5642 метра)", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к поиску вновь подключен коммерческий вертолет.

Как уточняет в свою очередь МЧС России, для поиска незарегистрированного туриста из Румынии на западной вершине горы Эльбрус группа спасателей была доставлена вертолетом на высоту 5642 метра, проведен спуск и обследование до высоты 4100 метров.

"В готовности к реагированию в городе Минеральные Воды находится вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России", — добавили в министерстве.