В Липецке мошенники "лечили" пенсионеров от несуществующих болезней

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Около 100 пожилых людей в Липецке стали жертвами лжемедицинских организаций, которые проверяли здоровье на тренажерах для фитнеса, а затем лечили несуществующие болезни, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, клиники "с броскими названиями" открылись в Липецке в начала 2018 года. У них не было лицензий, а персонал не имел должного медобразования.

"Клиентами центров становились граждане преимущественно пожилого возраста. Злоумышленники звонили им и предлагали сделать бесплатную диагностику организма на специальном медицинском оборудовании, которую на самом деле проводили в клиниках на тренажерах, предназначенных для фитнеса. После диагностики пациентам ставили ложные диагнозы, убеждая, что им необходимо срочно пройти дорогостоящее лечение", — рассказала Волк.

Она уточнила, что с клиентами заключались договоры на оказание медуслуг, которые таковыми не являлись. От действий злоумышленников пострадали не менее 100 человек, ущерб составил около 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Один из мошенников задержан, соучастники устанавливаются, добавила Волк.