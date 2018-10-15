В Челябинской области семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали в маршрутном такси, которое съехало в кювет с трассы в Челябинской области в понедельник, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, в понедельник около 06.50 (04.50 мск) в Аргаяшском районе водитель маршрутного такси Fiat Ducato допустил съезд в кювет с трассы. В маршрутке находилось 12 пассажиров, они направлялись в Челябинск. Полиция уточняет, что в результате аварии получили травмы 4 человека.

"В ДТП в Аргаяшском районе, по нашим сведениям, пострадали 7 человек, из которых троим назначено амбулаторное лечение. Еще 4 были госпитализированы с места аварии, в том числе одна женщина в настоящее время находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице №3", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что еще 3 пассажиров маршрутки находятся в той больнице в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе областной полиции добавили, что по данному ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.