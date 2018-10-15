В Свердловской области столкнулись автобус и семь автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Массовая авария с участием автобуса и семи легковых автомобилей произошла утром в понедельник на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

"Авария произошла с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. В ДТП никто не пострадал. Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним. Последние были на летней резине", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и специалисты ФКУ "Уралуправтодор", движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга, добавили в пресс-службе.

Первый снег выпал в пятницу в Екатеринбурге и продолжался в течение всех выходных, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. В "Уралуправтодоре" отметили, что в момент аварии Пермский тракт был обработан противогололедными материалами.