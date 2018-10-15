На Енисее грузовой теплоход сел на мель и получил пробоину

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Грузовой теплоход "Ладья" на Енисее на севере Красноярского края порывам ветра выбросило на мель, он получил пробоину, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье в темное время суток в районе острова Малый Медвежий недалеко от города Игарки.

"Теплоход "Ладья" ветром выбросило к правому берегу вышеуказанного острова, в связи с чем судно получило пробоину корпуса. Пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено. Судно грузовое и шло без груза", — сказала Горбунова.

Западно-Сибирское СУСК на транспорте по данному факту проводит процессуальную проверку.