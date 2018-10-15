Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на продление до 1 декабря срока ареста предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрею Ковальчуку, сообщили РИА Новости в суде.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина".