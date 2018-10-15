Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о хищениях на Восточном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд проверит в понедельник законность приговора четырем фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в суде.
Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей, его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании — 4,5 года и миллионный штраф, бывший менеджер компании Александр Базанков — шесть лет колонии и штраф в 1 миллион рублей, его коллега Марат Матуев — 5,5 лет и штраф тоже в 1 миллион рублей.
Защита фигурантов считает приговор несправедливым.
Как рассказывал в интервью РИА Новости главный военный прокурор Валерий Петров, к декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, были осуждены 13 человек.