Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о хищениях на Восточном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд проверит в понедельник законность приговора четырем фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Симоновский суд Москвы назначил обвиняемым тюремные сроки от 4,5 до 8 лет колонии. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации похищенных средств организованной группой в особо крупном размере.

Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей, его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании — 4,5 года и миллионный штраф, бывший менеджер компании Александр Базанков — шесть лет колонии и штраф в 1 миллион рублей, его коллега Марат Матуев — 5,5 лет и штраф тоже в 1 миллион рублей.

Наказание оказалось чуть ниже того, что требовала прокуратура. Обвинение считало, что Дегтярева надо отправить в колонию на десять лет, его дочь — на восемь лет, а Базанкова и Матуева — на семь лет каждого.

Защита фигурантов считает приговор несправедливым.

Как рассказывал в интервью РИА Новости главный военный прокурор Валерий Петров, к декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, были осуждены 13 человек.