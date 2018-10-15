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Происшествия

Суд в понедельник рассмотрит дело о крушении Falcon во Внуково

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фотоСамолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению дела в отношении трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, сообщили РИА Новости в суде.

Крушение самолета во Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президиум Мосгорсуда уточнил приговор по делу о крушении Falcon во Внуково
Предварительное слушание по делу назначено на 11.30.

Четвертого октября судья Анна Егорова уже начинала предварительное судебное заседание, но позже слушания несколько раз откладывались. Согласно законодательству, предварительное заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее адвокат фигурантки дела Надежды Архиповой Ольга Динзе сообщила РИА Новости, что просит суд вернуть дело прокурору.

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Муж погибшей в авиакатастрофе во Внуково обжаловал приговор снегоуборщику
Как сообщалось, Солнцевский суд Москвы 2 марта 2017 года выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой.

Тот же суд 7 июля 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших, позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.

Крушение самолета во Внуково. Ахивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Завершено повторное следствие по делу о гибели главы Total во Внуково
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел в состоянии алкогольного опьянения Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.

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