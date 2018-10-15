Суд продолжит рассматривать дело мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник продолжит рассматривать по существу дело молодого человека, "ради шутки" поднявшего на руки росгвардейца в столичном метрополитене, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.00.

Согласно обвинительному заключению, Ислям Малеко на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров.

В ходе предыдущего, закрытого от слушателей, заседания обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, посему не собирается прибегать к особому порядку судебного разбирательства. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев журналистам он отказался.

Позже потерпевший сотрудник Росгвардии заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видео в интернет.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.