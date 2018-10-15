Суд продолжит рассматривать дело мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник продолжит рассматривать по существу дело молодого человека, "ради шутки" поднявшего на руки росгвардейца в столичном метрополитене, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00.
Согласно обвинительному заключению, Ислям Малеко на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров.
Позже потерпевший сотрудник Росгвардии заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видео в интернет.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый "продемонстрировал неуважение к представителю власти". Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.