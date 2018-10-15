Мосгорсуд рассмотрит иск ТНТ и "2х2" о пиратских видео в "Яндексе"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит по существу иски телеканалов ТНТ и "2х2" о полной блокировке ссылок на пиратские копии сериала "Домашний арест" и "Осторожно, земляне" в поисковике "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Еще два иска, от телеканалов "Супер" и ТВ3, суд рассмотрит 7 ноября.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, проблему пиратства в этой сфере могло бы решить появление доступных лицензионных видеосервисов.