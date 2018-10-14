ГИБДД оштрафовала водителя, который вез Панина по пешеходной улице Саратова

САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. ГИБДД оштрафовала на 500 рублей водителя автомобиля, в котором в качестве пассажира актер Алексей Панин проехал по пешеходной зоне в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

По словам представительницы ведомства, в соцсети Instagram в субботу вечером появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz в нарушение правил ехал по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

"Установлено, что автомобилем Mercedes управлял 20-летний мужчина. Водитель привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками", ему назначен административный штраф в размере 500 рублей… Алексей Панин находился в автомобиле в качестве пассажира", — рассказала собеседница агентства.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в субботу в своем аккаунте в соцсетях разместил видео, на котором запечатлено, как внедорожник медленно едет по проспекту Кирова в Саратове. Голос за кадром, предположительно, принадлежал Панину.

"Считаю, если Алексей Панин не был за рулем автомобиля, ехавшего по пешеходной зоне, то это, возможно, освобождает его от административной ответственности, но не от моральной. За то, что не удержал водителя от нарушения. А если уж ты такой крутой, как вареное яйцо, найди в себе мужество признаться и ответить сполна. Даже дочь говорила ему в ролике, что его посадят", — написал Панков.

"Проезжать по пешеходной зоне ради обеда в ресторане — это значит нарушить правила и поставить себя выше тех, кто оставляет свои машины и идет по проспекту пешком", — добавил депутат.