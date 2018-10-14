На юго-востоке Москвы в квартире вспыхнул пожар

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Два человека обратились за медпомощью после пожара в квартире на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу улица Чугунные Ворота, дом 21, корпус 4, в квартире на четвертом этаже семиэтажного дома.

"Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и выше расположенных этажей были спасены 10 человек, двое из которых обратились к медикам", — говорится в сообщении.