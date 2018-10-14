Зоопсихолог прокомментировала нападение собак на хозяйку в Подмосковье

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В том, что собаки нападают на заводчиков, обычно виноваты сами хозяева, считает доцент кафедры кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, зоопсихолог Марианна Гладких.

Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть свою хозяйку в поселке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку.

"Да, бывают случаи, когда само животное более истеричное, но в большинстве своем всегда виноват человек", — сказала Гладких, добавив, что чаще всего собаки нападают именно на своих хозяев.

По мнению зоопсихолога, во избежание подобных случаев нужно, прежде всего, узнать, для чего создавалась та или иная порода, потому что "каждая порода собак отличается большим развитием или большим преимуществом тех или иных инстинктов", а также необходимо правильно выращивать и воспитывать собаку.

"Человек несет определенные этические обязательства, этическую нагрузку именно потому, что он взялся приручить и одомашнить это животное, содержать его. Значит, он должен обеспечить абсолютно четкие условия, чтобы не пострадало ни животное, ни люди", — отметила она.