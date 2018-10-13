В СПЧ призвали проконтролировать ситуацию с избиением в московском СИЗО

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ситуация с избиением обвиняемого в московском следственном изоляторе №4 и последовавшая за этим его смерть говорит о том, что общественный контроль в СИЗО должен быть всеобъемлющим, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.
"СИЗО-4 показывает, что ситуация в СИЗО может ухудшиться буквально за считанные дни… За какие-то несчастные два месяца из СИЗО, где вообще ничего плохого не происходило, которое всегда ставили в пример, оно превращается в СИЗО, где люди гибнут, где происходят какие-то чрезвычайные происшествия, какие-то катастрофы. Это показывает, что общественный контроль должен быть всеобъемлющим и очень глубоким", — заявил Бабушкин РИА Новости.
По его мнению, люди, которые злоупотребляют бедой тех, кто попал в СИЗО без возможности нанять дорогих адвокатов и без поддержки ближайших родственников, должны отвечать за это по всей строгости закона. Правозащитник уверен, что суд вынесет обвинительный приговор.
По информации ведомства, кроме того этот же обвиняемый, находясь в СИЗО, давал взятки медработнику за приобретение лекарств без соответствующего назначения врача. Также обвиняемый вместе с соучастниками избил ногами и руками одного из заключенных, который впоследствии скончался, говорится в сообщении генпрокуратуры.