Опубликовано видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео операции по ликвидации двух боевиков "Исламского государства"* в Дагестане.

На кадрах оперативной съемки показан штурм дома, в котором укрывались террористы. Вокруг строения размещена военная техника и отряды силовиков, ведущие перестрелку с боевиками.

Ранее стало известно, что в Хасавюртовском районе Дагестана удалось нейтрализовать двух вооруженных боевиков ИГ*. В спецоперации участвовали представители ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД. В ходе перестрелки трое сотрудников спецслужб получили ранения. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Силовики обнаружили на месте оружие и боеприпасы.

По данным оперативного штаба, боевики были причастны к нападениям на представителей правоохранительных органов, в том числе к убийству двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское в 2018 году.

"На их счету — убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского", — говорится в сообщении НАК.

*Террористическая организация, запрещенная в России.