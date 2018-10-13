Экс-мэр Петрозаводска умер во время командировки

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-мэр Петрозаводска, глава карельского отделения Пенсионного фонда Николай Левин скончался в аэропорту Москвы во время командировки в возрасте 59 лет, сообщает мэрия города.

"Скоропостижно скончался управляющий отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия, экс-глава администрации Петрозаводского городского округа Николай Левин. Ему было 59 лет", — говорится в сообщении.

В отделении Пенсионного фонда смерть Левина пока не комментируют.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" пояснил, что Левин скончался в пятницу в московском аэропорту, находясь в командировке.

Николай Левин родился в 1958 году. Окончил Высшую школу профсоюзного движения имени Шверника в 1990 году и Северо-Западную академию государственной службы в 1999 году. Профессиональную деятельность начал в 1978 году в Беломорском морском порту на судах загранплавания.

С декабря 1995 года по февраль 2000 года занимал должность главы Беломорского района Карелии. В 2000-2009 годах работал спикером Законодательного собрания Карелии. С июля 2009 года по сентябрь 2013 – мэр Петрозаводска. С февраля 2014 года Левин возглавил работу карельского отделения Пенсионного фонда.