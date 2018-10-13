Боевики, укрывшиеся в доме в Дагестане, входят в кизилюртовскую бандгруппу

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 13 окт — РИА Новости. Личности боевиков, которые укрываются в доме в дагестанском селе, предварительно установлены: это член "кизилюртовской бандгруппы", на счету которых несколько нападений на правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Личности боевиков предварительно установлены. Предположительно, они являются выходцами этого села и входят в так называемую "кизилюртовскую бандгруппу", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что боевики находятся в федеральном розыске, на их счету несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов.

"Они находились в розыске. На их счету подрыв на кладбище, а также попытка нападения на сотрудников ППС", — отметил собеседник агентства.