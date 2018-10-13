На юго-западе Москвы нашли тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства убийства мужчины, найденного с двумя огнестрельными ранениями в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 12 октября 2018 года в квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту в городе Москве было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с двумя огнестрельными ранениями", — сказала она.

По данным ведомства, следователи устанавливают обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления", — добавила Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается.