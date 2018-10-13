Двух жителей Ингушетии подозревают в участии в боевых действиях в Сирии

НАЛЬЧИК, 13 окт – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении двух жителей республики, которых подозревают в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщает региональное МВД.

"Сотрудниками УФСБ и МВД по Ингушетии в ходе совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены факты активного участия в деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей республики", — говорится в сообщении.

По данным министерства, с августа 2015 года 35-летняя жительница селения Плиево и с июня 2016 года 20-летний житель Назрани "до настоящего времени не предприняли меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации".

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В пятницу региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ингушетии, которая, по данным следствия, с августа 2015 года находясь на территории Сирии, участвует в деятельности международной террористической организации, помогая ее участникам.