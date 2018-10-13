В кафе на МКАД потушили пожар

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пожар, возникший утром в субботу кафе на МКАД на площади 400 квадратных метров, ликвидирован, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что кафе горит на площади 400 квадратных метров на 56-м километре МКАД в Москве.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарно-спасательных подразделений в 6.49 пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.