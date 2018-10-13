В Краснодаре загорелись складские помещения

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Складские помещения на площади 2500 квадратных метров горят в Краснодаре, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается на сайте областного главка МЧС.

"Сегодня в 00.29 на пульт "01" Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании складского помещения по адресу: город Краснодар, хутор Ленина… По состоянию на 01.50 происходит горение одного склада по всей площади и частичное загорание второго склада на общей площади 2500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщается, пожару присвоен высокий ранг сложности, дальнейшая информация уточняется.

В ликвидации пожара задействованы 204 человека личного состава, 45 единиц техники, в том числе от МЧС 167 человек личного состава, 33 единицы техники.