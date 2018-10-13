В Москве локализовали пожар в бытовках

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади почти 300 квадратных метров в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что три бытовки загорелись на площади 80 квадратных метров по адресу Ленинградское шоссе, дом 71, строение 13. Позже площадь пожара возросла до 200 "квадратов".

"Происходило загорание 4 бытовок в ряду стоящих и частично ангара на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 2.42 пожар был локализован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.