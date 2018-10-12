В Вологде будут судить дознавателя за похищение денег из служебного сейфа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Следственные органы в Вологде завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего дознавателя полиции по факту кражи денег из служебного сейфа, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, старший дознаватель одного из отделов полиции в Вологде летом 2018 года похитила из служебного сейфа денежные средства сначала в сумме 44 540 рублей, которые являлись вещественными доказательствами по материалам доследственных проверок, затем еще раз похитила средства в сумме 10 300 рублей. По этим фактам было возбуждено уголовное дело. Женщина из рядов сотрудников органов внутренних дел была уволена.

В ходе допроса она пояснила, что испытывала в тот момент серьезные финансовые трудности из-за непогашенного кредита.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором города Вологды утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.