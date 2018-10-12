В Саратове наказали полицейских после истории с истощением лошадей

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Два руководящих сотрудника саратовской полиции лишились своих постов и переведены на нижестоящие должности, еще пятеро отделалась предупреждениями и выговорами после сообщений об истощении служебных лошадей, сообщил в пятницу областной главк МВД.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в ходе проверки сообщения об истощении полицейских лошадей в Саратове выявлены нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных. СК по факту мошенничества при оказании предпринимателем услуг по уходу за служебными лошадьми возбудил дело по статье УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере".

"Проведена служебная проверка … принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль за деятельностью подчиненных начальника тыла ГУМВД по Саратовской области – освобождение от занимаемой должности, перевод на нижестоящую должность; командира полка ППСП УМВД по Саратову – освобождение от занимаемой должности, перевод на нижестоящую должность", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, начальника управления организации охраны общественного порядка главка, начальника УМВД по Саратову, его заместителя, а также помощника командира полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) городского УМВД предупредили о неполном служебном соответствии, при этом замначальника полиции областного главка получил строгий выговор.

В главке уточнили, что из 10 предназначенных для выбраковки лошадей в настоящее время три находятся в Саратовском государственном аграрном университете, четыре — в Краснокутском зооветеринарном техникуме (филиал СГАУ), еще три – в фермерском хозяйстве.

"УМВД России по Саратову принято решение о расторжении государственного контракта на оказание услуг по уходу за служебными лошадьми, заключенного с индивидуальным предпринимателем, оказывающим соответствующие услуги. В настоящее время ведется стройка новой конюшни для служебных лошадей на территории полка ППСП УМВД по Саратову", — говорится в сообщении.

В областном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову на 13 сентября числились 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а 10 подлежали выбраковке. В главке заверяли, что кормление лошадей осуществляется согласно нормам. По данным УМВД Саратова на 6 октября, 10 из 22 лошадей переданы фермерам и аграрному университету, еще 10 остались на службе, а две скончались.