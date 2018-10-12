В Саратове наказали полицейских после истории с истощением лошадей

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Два руководящих сотрудника саратовской полиции лишились своих постов и переведены на нижестоящие должности, еще пятеро отделалась предупреждениями и выговорами после сообщений об истощении служебных лошадей, сообщил в пятницу областной главк МВД.
"Проведена служебная проверка … принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль за деятельностью подчиненных начальника тыла ГУМВД по Саратовской области – освобождение от занимаемой должности, перевод на нижестоящую должность; командира полка ППСП УМВД по Саратову – освобождение от занимаемой должности, перевод на нижестоящую должность", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, начальника управления организации охраны общественного порядка главка, начальника УМВД по Саратову, его заместителя, а также помощника командира полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) городского УМВД предупредили о неполном служебном соответствии, при этом замначальника полиции областного главка получил строгий выговор.
"УМВД России по Саратову принято решение о расторжении государственного контракта на оказание услуг по уходу за служебными лошадьми, заключенного с индивидуальным предпринимателем, оказывающим соответствующие услуги. В настоящее время ведется стройка новой конюшни для служебных лошадей на территории полка ППСП УМВД по Саратову", — говорится в сообщении.
В областном главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову на 13 сентября числились 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а 10 подлежали выбраковке. В главке заверяли, что кормление лошадей осуществляется согласно нормам. По данным УМВД Саратова на 6 октября, 10 из 22 лошадей переданы фермерам и аграрному университету, еще 10 остались на службе, а две скончались.