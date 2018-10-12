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Происшествия

Юрист прокомментировал решение кемеровского суда по делу об изнасиловании

(обновлено: 17:41 12.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолоток судьи. Архивное фотоМолоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Условный срок за тяжкие преступления, к числу которых относится групповое изнасилование, назначается в исключительных случаях, как правило, судьи игнорируют смягчающие обстоятельства, поэтому решение, принятое судом в Кемеровской области, выбивается из судебной практики, считает адвокат Дмитрий Рощин.

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© РИА Новости / Ольга Ерачина
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Ранее СУ СК по Кемеровской области сообщило, что региональный суд приговорил трех молодых людей, изнасиловавших знакомую девушку в Топкинском районе, к условному лишению свободы. По версии следствия, девушка была знакома с компанией молодых людей, поэтому поговорила с ними, когда те распивали спиртные напитки на улице. После этого она ушла домой. Один из молодых людей догнал ее, избил и изнасиловал. Позже знакомые молодого человека отправились его искать, а когда обнаружили, не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление.

"Довольно странное решение суда, учитывая категорию преступления, относящегося к тяжким. Условный срок по таким делам назначается только в исключительных случаях, когда имеются обстоятельства, существенно снижающие опасность совершенного преступления", — сказал Рощин РИА Новости.

К таковым, по его словам, можно отнести активное содействие со стороны виновников раскрытию преступления, их исключительно положительная характеристика, а также пассивная роль в совершенном преступлении. Тем не менее, Рощин считает, что статья, по которой осудили молодых людей, предполагает более суровое наказание.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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"По своему опыту скажу, что по подобным делам все вышеперечисленные обстоятельства, даже при их наличии, игнорируются судьями, по групповым изнасилованиям виновные получают довольно длительные реальные сроки, даже если дела рассматриваются в особом порядке (при признании вины подсудимыми). Несомненно, этот приговор выбивается из сложившейся практики судов", — заключил собеседник агентства.

Кемеровское СУ СК сообщало, что фигуранты дела сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину. Их признали виновными по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Приговором суда фигурантам дела назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
"К таковым, по его словам, можно отнести активное содействие со стороны виновников раскрытию преступления, их исключительно положительная характеристика, а также пассивная роль в совершенном преступлении."

Это обстоятельства для того чтобы в место 10 лет дали 7.
Но это тяжкое преступление при отягчающих обстоятельствах.
Не может здесь быть условного срока.
17:44
12.10.2018
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