МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Условный срок за тяжкие преступления, к числу которых относится групповое изнасилование, назначается в исключительных случаях, как правило, судьи игнорируют смягчающие обстоятельства, поэтому решение, принятое судом в Кемеровской области, выбивается из судебной практики, считает адвокат Дмитрий Рощин.

Ранее СУ СК по Кемеровской области сообщило, что региональный суд приговорил трех молодых людей, изнасиловавших знакомую девушку в Топкинском районе, к условному лишению свободы. По версии следствия, девушка была знакома с компанией молодых людей, поэтому поговорила с ними, когда те распивали спиртные напитки на улице. После этого она ушла домой. Один из молодых людей догнал ее, избил и изнасиловал. Позже знакомые молодого человека отправились его искать, а когда обнаружили, не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление.

"Довольно странное решение суда, учитывая категорию преступления, относящегося к тяжким. Условный срок по таким делам назначается только в исключительных случаях, когда имеются обстоятельства, существенно снижающие опасность совершенного преступления", — сказал Рощин РИА Новости.

К таковым, по его словам, можно отнести активное содействие со стороны виновников раскрытию преступления, их исключительно положительная характеристика, а также пассивная роль в совершенном преступлении. Тем не менее, Рощин считает, что статья, по которой осудили молодых людей, предполагает более суровое наказание.

"По своему опыту скажу, что по подобным делам все вышеперечисленные обстоятельства, даже при их наличии, игнорируются судьями, по групповым изнасилованиям виновные получают довольно длительные реальные сроки, даже если дела рассматриваются в особом порядке (при признании вины подсудимыми). Несомненно, этот приговор выбивается из сложившейся практики судов", — заключил собеседник агентства.

Кемеровское СУ СК сообщало, что фигуранты дела сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину. Их признали виновными по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Приговором суда фигурантам дела назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года.