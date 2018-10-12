Первые похороны погибших в ДТП в Чувашии пройдут в субботу

ДТП с автобусом в Чувашии (26)

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Похороны нескольких погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии состоятся в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на федеральной трассе М-7 "Волга" в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Все тела уже опознаны, свидетельства о смерти выданы родственникам. Первые похороны будут уже завтра", — сказала Каликова.

По ее словам, четыре семьи погибших уже получили материальную помощь из резервного фонда кабинета министров Чувашии в размере 250 тысяч рублей. Пострадавшие в аварии получат по 50 тысяч рублей.

"Сотрудники органов социальной защиты населения сами выезжают к семьям погибших на дом", — добавила Каликова.

Указом главы Чувашии 12 октября в республике объявлен траур в память о погибших в аварии.