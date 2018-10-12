Неизвестные напали на депутата воронежской областной думы и его семью

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Пятеро неизвестных ворвались в дом депутата воронежской областной думы, избив его, жену и сына, и забрали 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, нападение на депутата — исполнительного директора ООО "Эко НиваАгро" и членов его семьи произошло около 00.30 мск пятницы.

"По предварительным данным, депутат находился дома с женой и сыном. Ночью он услышал крик супруги и увидел, что в комнате находятся пять неизвестных лиц, у одного из которых в руке находился пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова. Нападавшие подвергли его и членов его семьи избиению, связали, потребовали передать им денежные средства и ценное имущество", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, напавшие забрали у народного избранника 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на крупную сумму.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статьям "разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере" и "хищение либо вымогательство оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Санкции данных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.

Как сообщает воронежский информационный портал "МОЁ! Online", от грабителей в своем доме в селе Щучье Лискинского района пострадал депутат Александр Рыбенко. Согласно данным сайта воронежской облдумы, Рыбенко в заксобрании представляет фракцию "Единой России".