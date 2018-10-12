Предполагаемого виновника ДТП в Чувашии арестовали на два месяца

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшийся с микроавтобусом на трассе М-7 в Чувашии, в результате чего погибли 11 человек, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на федеральной трассе М-7 "Волга" в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Ленинский районный суд города Чебоксары удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого водителя автомобиля Mercedes меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 11 декабря включительно", — сказал Якушевич.

Он добавил, что, согласно результатам медосвидетельствования, водитель на момент аварии не находился в состоянии опьянения.

Якушевич добавил, что подозреваемый отказался от дачи показаний и пояснений по делу.