Предполагаемого виновника ДТП в Чувашии арестовали на два месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшийся с микроавтобусом на трассе М-7 в Чувашии, в результате чего погибли 11 человек, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.
"Ленинский районный суд города Чебоксары удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого водителя автомобиля Mercedes меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 11 декабря включительно", — сказал Якушевич.
Он добавил, что, согласно результатам медосвидетельствования, водитель на момент аварии не находился в состоянии опьянения.
Якушевич добавил, что подозреваемый отказался от дачи показаний и пояснений по делу.