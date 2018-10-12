В Тверской области завели дело из-за отравления 49 человек питьевой водой

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту отравления 49 жителей города Старица Тверской области питьевой водой из водопровода, сообщает региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, в период с 27 сентября по 3 октября 2018 года не менее чем у 49 жителей города Старицы Тверской области зарегистрирована массовая заболеваемость острым гастроэнтеритом и кишечным расстройством", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что заболевшие живут в одном микрорайоне, где действует централизованная система водоснабжения. Все они, по данным СК, пили водопроводную воду, пробы которой на 28 сентября не соответствовали требованиям СанПин.

"Водоснабжение города базируется на использовании подземных вод Каширского водоносного горизонта, который неглубоко залегает от поверхности земли. Во время проведения работ по обследованию эксплуатационных скважин с целью водоснабжения отмечалось неудовлетворительное состояние водоносного горизонта в связи с ненадежной защитой его от поверхностного загрязнения. В результате чего часто наблюдалось несоответствие качества воды по микробиологическим показателям", — информирует следствие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"Установлено, что эксплуатирует и обслуживает водопроводные сети города Старицы ООО "Старица-Домоуправ". По заключению специалистов органов Роспотребнадзора, инфекционное заболевание граждан связано с употреблением от общего водоисточника водопроводной воды, имеющей бактериальное загрязнение", — информирует следствие.

По его данным, после случившегося Роспотребнадзор предписал провести гиперхлорирование воды в водопроводных сооружениях, чего до момента выдачи предписания не проводилось.