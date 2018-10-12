В Туве в ДТП погибли два человека, среди пострадавших ребенок

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали, в том числе семилетняя девочка, при столкновении двух легковушек в столице Тувы Кызыле, сообщает региональный главк МВД.

"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии, в которой погибли два человека, пострадали пятеро", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на 808-м километре трассы Р-257 в Кызыле автомобиль Toyota Carina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Sprinter. Две женщины из Sprinter погибли, водитель и два пассажира, в том числе семилетняя девочка, пострадали. Водитель и пассажир второй машины получили травмы. Состояние пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции.