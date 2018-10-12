Число отравившихся в грозненском кафе увеличилось до 17 человек

ГРОЗНЫЙ, 12 окт – РИА Новости. Количество отравившихся, предположительно, после употребления куриного мяса в одном из грозненских кафе, увеличилось до 17 человек, 15 из них находятся под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее в четверг в ведомстве сообщили РИА Новости, что с 10 октября в Республиканский центр инфекционных болезней стали поступать местные жители с признаками отравления. Всего было госпитализировано 14 человек в возрасте от 7 до 30 лет, среди них двое детей, состояние медики оценили как средней тяжести, без угрозы жизни. Все больные рассказали, что употребляли мясо курицы в одном из грозненских кафе.

"Количество доставленных с отравлением в Республиканский центр инфекционных болезней увеличилось до 17 человек. Последний пациент из этого списка был госпитализирован сегодня около двенадцати часов дня. Из поступивших ранее, шестеро отпущены на амбулаторное лечение, двое уехали с улучшением. На данный момент под наблюдением врачей находится 15 человек, среди них два ребенка", — уточнили в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что кафе опечатано, проводится эпидрасследование, которое установит причины массового отравления.

В прошлом году в Грозном также госпитализировали более 30 человек после отравления шаурмой в кафе.