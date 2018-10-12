ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Следствие проверяет данные, что в Смоленске водитель автобуса не пустил в салон пожилую женщину и зажал ей трость дверями, из-за чего пенсионерка упала, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях.

"Инициирована доследственная проверка по сообщению о том, что 11 октября этого года водитель маршрутного автобуса № 16 на остановке "Колхозная площадь" отказался пустить в салон пожилую женщину, а когда закрыл двери и тронулся с места, в дверях осталась зажата трость женщины, в результате чего пенсионерка упала", — информирует следствие.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям водителя автобуса.