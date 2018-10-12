Дело о ДТП в Чувашии передали в центральный аппарат Следственного комитета

ДТП с автобусом в Чувашии (24)

Место столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Место столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом в Чувашии, в котором погибли 11 человек, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, сообщает ведомство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly ДТП в Чувашии: кадры с места трагедии

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), в связи с ДТП в Чувашской Республике, повлекшем человеческие жертвы, передано для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил в максимально короткие сроки изъять техническую документацию, касающуюся эксплуатации и выхода в рейс транспортных средств, дать правовую оценку действиям индивидуального предпринимателя, в собственности которой находился микроавтобус, и руководства коммерческой организации, арендовавшей грузовой автомобиль.

Следователям поручено выяснить, почему микроавтобус не прошел предрейсовый техосмотр, не был оборудован тахографом, отсутствовали документы на осуществление рейса, а также причины непрохождения водителем медицинского освидетельствования. Сотрудникам СК предстоит установить техническое состояние всех автомобилей и проверить действия всех без исключения лиц, на которых лежала ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения.