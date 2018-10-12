Дело о ДТП в Чувашии передали в центральный аппарат Следственного комитета

15:2912.10.2018
(обновлено: 15:48 12.10.2018)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом в Чувашии, в котором погибли 11 человек, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, сообщает ведомство.
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ДТП в Чувашии: кадры с места трагедии
Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), в связи с ДТП в Чувашской Республике, повлекшем человеческие жертвы, передано для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил в максимально короткие сроки изъять техническую документацию, касающуюся эксплуатации и выхода в рейс транспортных средств, дать правовую оценку действиям индивидуального предпринимателя, в собственности которой находился микроавтобус, и руководства коммерческой организации, арендовавшей грузовой автомобиль.
Следователям поручено выяснить, почему микроавтобус не прошел предрейсовый техосмотр, не был оборудован тахографом, отсутствовали документы на осуществление рейса, а также причины непрохождения водителем медицинского освидетельствования. Сотрудникам СК предстоит установить техническое состояние всех автомобилей и проверить действия всех без исключения лиц, на которых лежала ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения.
Авария произошла вечером 11 октября возле деревни Большие Карачуры.
Жертвами трагедии стали 11 человек.
Еще девять человек получили травмы.
Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу в запрещенном месте.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
В память о погибших в аварии 12 октября в республике объявили днем траура.
Спасатели на месте ДТП в Чувашии.