В Петербурге осудили экс-сотрудника ФСБ за покушение на мошенничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к 4,5 года колонии бывшего референта службы спецсвязи регионального УФСБ Вячеслава Тарасова и его подельника Олега Середина, получивших вознаграждение якобы за освобождение от уголовной ответственности петербуржца, обвиняемого в незаконном выводе денежных средств за границу, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Суд признал Тарасова и Середина виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Фигуранты вину не признали.

"Суд назначил наказание: Тарасову, ранее судимому Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима. Середину, ранее судимому Приморским районным судом Санкт-Петербурга по части 1 статьи 111 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима", — говорится в сообщении.

Как сообщает ОПС, суд установил, что в марте 2017 года Тарасов, проходивший с 2001 по 2012 года военную службу в должности старшего референта службы специальной связи и информатизации УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнал от своего знакомого С., что следователями отдела по борьбе с оргпреступностью регионального ГУМВД расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В рамках данного дела под домашним арестом в качестве подозреваемого находился близкий знакомый С. Миронов, дело которого в настоящее время рассматривается Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга.

По данным ОПС, Тарасов и Середин сообщили С. о якобы имеющейся в силу занимаемой Тарасовым должности возможности за денежное вознаграждение в сумме 16,5 миллиона рублей, предназначавшееся для должностных лиц ГУМВД и УФСБ, повлиять на принятие решения об отмене в отношении Миронова меры пресечения и последующем прекращении в отношении него уголовного преследования. Злоумышленники продолжили вводить С. в заблуждение в переписке и звонках посредством мессенджера WhatsApp, отмечает ОПС. В апреле 2017 Середин получил от С. 1,5 миллиона рублей и муляж денежных средств в сумме 15 миллиона рублей. Середин был задержан на месте преступления, а Тарасов, узнав о задержании Середина, скрылся, сообщает ОПС.